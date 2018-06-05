南投縣後備部戰鬥體適能訓練 精進戰技大成報 (2018-06-05 21:36)
指揮官陳上校表示，戰鬥體適能與國軍基本體能訓練最大的差異處在於，強化官兵身處瞬息萬變戰場環境下的危機處理能力，並同時具備基本體能的爆發力，使其在生理疲勞及心理壓力雙重狀況下，仍能維持高度心理素質，克服環境障礙、堅定戰鬥意志，以遂行各項作戰任務。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 第二代加長滑道溜滑梯加鞦韆(獅子王造型)
- 【ZOOM】HAZY 輕薄潤澤知性女錶(玫瑰金/34mm)
- 【BOTTEGA VENETA】經典編織小羊皮拉鍊式中夾(黑色464850-V
- MLB-堪薩斯皇家隊毛巾布繡花薄棒球外套-藍 (男)
- JEEP 女裝 顯瘦直筒休閒卡其長褲 -黑色
- 【SAMPO聲寶】8路4鏡2T AHD 八路雙碟居家監控主機 SONY晶
- 【LONGCHAMP 】硬殼牛皮水餃二用包(小款)(靛藍色)
- SKECHERS (女) 時尚休閒系列 Microburst - 23322BKW
- 【文創集】雪比 時尚橡木紋2.7尺立鏡式化妝台組(含化妝椅)
- MICHAEL KORS JET SET防刮皮革鏈帶斜背長夾(大/亮紅)
高院20日夜審紅火案 開放民眾旁聽【中央社】
高雄兩油輪擱淺 14人獲救17人待援【中廣新聞網】
影【NOWnews今日新聞】
勞工局逗陣相挺 身障就業好給力【大成報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》