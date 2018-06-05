【大成報記者何秀菁／南投報導】為提升官兵臨戰技能，南投縣後備指揮部辦理戰鬥體適能訓練，透過戰場上可能遭遇之狀況，設計高低絆網、S型躍進、傷患及彈藥搬運、手榴彈門窗投擲等項目，希望官兵藉由模擬狀況體驗，精進體能與各項戰鬥技巧。指揮官陳上校表示，戰鬥體適能與國軍基本體能訓練最大的差異處在於，強化官兵身處瞬息萬變戰場環境下的危機處理能力，並同時具備基本體能的爆發力，使其在生理疲勞及心理壓力雙重狀況下，仍能維持高度心理素質，克服環境障礙、堅定戰鬥意志，以遂行各項作戰任務。