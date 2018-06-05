【大成報記者于郁金/綜合報導】南部地區後備指揮部指揮官朱志保上校6月5日赴高雄地區視導旅指揮所開設狀況。朱志保指揮官強調，今日為漢光演習第2日，值勤人員應秉持認真、務實的態度堅守崗位，謹守保密安全法規，才能發揮演習效能與精神。此外朱志保指揮官亦頒發慰問品嘉勉值勤人員辛勞，並強調值勤期間應特別注意通資安全作為，幹部務必謹記安全防險觀念，主動掌握影響部隊安全的風險因子，預先擬定防處作為，確保演習零危安，順利成功。