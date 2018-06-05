南區後備部指揮官視導漢光演習 強調保密零維安作為大成報 (2018-06-05 20:21)
此外朱志保指揮官亦頒發慰問品嘉勉值勤人員辛勞，並強調值勤期間應特別注意通資安全作為，幹部務必謹記安全防險觀念，主動掌握影響部隊安全的風險因子，預先擬定防處作為，確保演習零危安，順利成功。
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