【物聯網升至阿里第五大戰略 產業合作正持續展開】阿里已將物聯網（loT)上升至與電商、金融等同樣高度的第五大戰略。另外，阿里「雲棲大會·上海峰會」將於7日召開，物聯網將是重點落地方向之一。物聯網吸引了眾多科技公司布局。A股公司中，漢威科技、聚光科技是阿里雲Link城市物聯網平台的首批授牌合作夥伴；浙大網新是阿里雲的重要合作夥伴，公司在智慧城市建設中廣泛應用物聯網技術。（上證資訊）