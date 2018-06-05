【農產品：控股子公司擬掛牌轉讓三家子公司100%股權】農產品(000061)6月5日晚間公告，公司控股子公司天津海吉星公司擬以「股權轉讓+代償債務」的方式，整體公開掛牌轉讓天津電子商務公司、天津中央大廚房公司及天津冷鏈倉儲公司三家全資子公司100%股權。轉讓價以不低於評估結果作為掛牌底價，且受讓方需代三家公司向天津海吉星公司償還全部債務。受讓方須為在中國境內註冊的、入選財富2017年世界500強的企業。