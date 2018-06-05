外交部發言人：普京訪華將為中俄關係發展注入新動力北京新浪網 (2018-06-05 22:16)
新華社北京6月5日電（記者 閆子敏）外交部發言人華春瑩5日說，俄羅斯總統普京結合出席上海合作組織青島峰會對中國進行國事訪問，將為中俄全面戰略協作夥伴關係發展注入新的強勁動力。
在當日例行記者會上，華春瑩說，普京總統此訪將是他新一屆總統任期首次對中國進行國事訪問，也是兩國元首今年年內首次會晤，對規劃中俄關係發展、推動兩國各領域合作具有重要意義。
「訪問期間，習近平主席將同普京總統舉行小、大範圍會談，共同會見記者，出席簽字儀式和歡迎宴會等，就中俄關係、重點領域合作以及共同關心的國際和地區問題交換意見。」華春瑩說。
根據慣例，雙方將發表重要政治文件，簽署一系列各領域合作協議。除國事訪問正式活動外，訪問期間還有很多亮點，比如兩國元首將共同出席中俄有關人文活動，在更加輕鬆友好的氛圍中進行深入交流。
「相信在雙方共同努力下，普京總統此訪將取得圓滿成功，收穫豐碩成果，為中俄全面戰略協作夥伴關係發展注入新的強勁動力。」華春瑩說。
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