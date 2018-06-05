【美國5月ISM非製造業指數速評】美國5月ISM非製造業指數好於預期，接近今年1月份所創2005年8月來新高59.9，表明服務業擴張勢頭穩健（服務業約佔美國經濟比重的90%）。今日數據與上周發佈的ISM製造業指數共同給出了美國經濟穩健增長的信號。分項指數中，投入物價指數升至2012年9月來第二高水平；新訂單指數也較上月小幅上升；但新出口訂單指數則跌至五個月低點。