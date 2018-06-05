美國5月ISM非製造業指數速評北京新浪網 (2018-06-05 22:12)
【美國5月ISM非製造業指數速評】美國5月ISM非製造業指數好於預期，接近今年1月份所創2005年8月來新高59.9，表明服務業擴張勢頭穩健（服務業約佔美國經濟比重的90%）。今日數據與上周發佈的ISM製造業指數共同給出了美國經濟穩健增長的信號。分項指數中，投入物價指數升至2012年9月來第二高水平；新訂單指數也較上月小幅上升；但新出口訂單指數則跌至五個月低點。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【金玉滿堂】年年有餘天然嬌色俏綠項鍊
- 【GDC】真皮俏皮碎花拼接平底鞋-白色(714928)
- Asics 慢跑鞋 亞瑟士 Gel-Kenun 運動 男鞋
- 【HOLA】HOLA 楓丹蕾絲加大被套 茶
- 【filofax】FINCHLEY芬奇莉系列 MINI萬用手冊(藍綠)
- 【Daniel Wellington】Classic Petite 愛不釋手經典真皮手
- 品家居 愛爾4.3尺玻璃大茶几(二色可選)-130x70x48cm免組
- YESON - LUNNA系列24型休閒旅行袋四色可選 MG-620-24
- Onitsuka Tiger MEXICO 66男女休閒鞋D507L
- YSL 超模光氣墊粉餅#B30 15g+韓國面膜隨機x1 國際限定版
證監會9份重磅文件來襲 小米爭搶CDR第一股幕後【北京新浪網】
歐盟史上最嚴數據法案對中國企業是把雙刃劍【北京新浪網】
僅售5天每人限額50萬華夏戰略配售基金今日起售【北京新浪網】
黃金期貨周五微跌30美分 期銅創半年來新高【北京新浪網】