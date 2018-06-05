新華社呼和浩特6月5日電（記者 李雲平）北京將幫助內蒙古31個國家貧困旗縣有轉移意願的勞動力實現轉移就業，推動內蒙古脫貧攻堅。這是記者5日從北京內蒙古勞務協作專項扶貧行動簽約儀式上獲悉的情況。

根據協議內容，內蒙古簽約地區負責摸清本地區有轉移就業意願和能力的勞動力，特別是建檔立卡貧困勞動力的基本情況、就業意願及培訓需求，形成「求職需求清單」。北京簽約方將相應組織發動管理規範、崗位適合、待遇較好、社會責任感較強的企業定向篩選和開發崗位，形成「崗位供給清單」。

按照協議約定，北京、內蒙古簽約雙方建立區域勞動力供求信息收集、分析、評估和定期發佈制度，通過舉辦勞動力信息推介會和用人單位招聘會等形式，實現人力資源與崗位需求有效對接。

北京簽約方將指導企業根據勞務輸出人員技能情況和崗位要求，有針對性地開展各類技能培訓，幫助勞務輸出人員儘快適應崗位要求；引導企業與勞務輸出人員簽訂勞動合同或服務合同，依法參加社會保險，按時支付勞動報酬，保障勞務輸出人員的合法權益。

據了解，內蒙古將對達成轉移就業意向的人員開展輸出前的務工常識、勞動紀律教育、體檢等準備工作，有條件的地方還會集中組織輸送或給予勞務輸出人員一次性交通補貼。