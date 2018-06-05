新浪科技訊 日期:6月5日晚間消息，隨著價格的下滑，比特幣今年在互聯網上的熱度也隨之降溫。

基於對「谷歌趨勢」(Google Trends)的研究表明，年初至今「比特幣」一詞的搜索量下滑了75%，最近三個月的跌幅接近50%。

市場研究公司DataTrek Research聯合創始人尼古拉斯·克拉斯(Nicholas Colas)認為，「比特幣」搜索量的下滑將來可能影響到比特幣的價格。

克拉斯說：「我們利用『谷歌趨勢』來追蹤比特幣搜索量，以此作為潛在買家的統計依據。將來比特幣要再次贏得全球關注，需要有新的動力。」

「谷歌趨勢」用數字來體現全球網民對搜索內容的興趣，「100」代表最高的流行度。今年1月1日，比特幣的搜索指數為「37」，而6月2日則降至「9」，流行度明顯降低。

數字加密貨幣行情網站CoinDesk數據顯示，今年比特幣的價格已下滑約50%，本周一的交易價格不到7500美元。相比之下，比特幣價格去年上漲了1300%，去年12月一度達到近2萬美元。

除了比特幣，其它數字加密貨幣的搜索量也顯著下降。例如，第二大加密貨幣以太坊搜索量下滑了70%，瑞波幣下滑了87%，比特幣現金下滑了82%。(李明)