今彩539第107134期頭獎1注中獎中央社 (2018-06-05 22:07)
（中央社台北2018年6月5日電）今彩539第107134期開獎，中獎號碼24、10、02、23、15；派彩結果，頭獎1注中獎，可得獎金新台幣800萬元。
貳獎139注中獎，每注可得獎金2萬元。
3星彩中獎號碼545，正彩26注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼2438，正彩8注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
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