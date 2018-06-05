原標題：振興鄉村種茶種果 台灣「新農人」大有可為



(聚焦海峽論壇)振興鄉村種茶種果 台灣「新農人」大有可為

中新社廈門6月5日電 題：振興鄉村種茶種果 台灣「新農人」大有可為

中新社記者 林春茵 陳小願

2014年8月，台灣大學城鄉發展基金會的設計師李佩珍來到福建省廈門市海滄區青礁村院前社，雙腳陷進爛泥拔不出來的時候，本應前來和她接洽的「院前濟生緣」合作社理事長陳俊雄卻在想方設法躲避她。

當年，海滄區邀請台灣大學城鄉發展基金會引入台灣社區營造機制，在當地包括院前社幾個村落進行「共同締造」。5日，兩岸特色鄉鎮交流對接會在廈門舉行，陳俊雄蒞會演講中講述了這一段兩岸鄉鎮對接磨合的往事。

如今，當年待拆遷的「空心村」已經蛻變為「閩台生態文化村」，吸引台灣手工業者慕名而來，在村裡經營起了比薩店、鳳梨館、蘭花植物園、牛軋糖作坊等。

「院前模式」也備受業界關注。陳俊雄和李佩珍組成的「海峽組合」，已受邀赴日本、印度尼西亞介紹經驗，並齊心協力將「院前模式」移植到遼寧瀋陽、海南安定、福建建甌等大陸各地。

福建省農業廳廳長黃華康說，海峽論壇走過10年，福建共邀請台灣農業專業團組1000多批次、近4萬人次來閩考察交流，福建300多個鄉鎮與台灣200多個鄉鎮進行直接交流，256個項目在兩岸特色鄉鎮交流活動中達成對接，「形成兩岸基層人民密切往來，產業優勢互補合作共贏的良好格局。」

越來越多台灣青年把大陸視為築夢之地。兩年前，台北青年陳耘嘉回到祖籍地福建省漳平市官田鄉進行一場鄉土改造。彼時，父親陳憲智在官田經營10來年的茶園轉型遇到瓶頸，他馬上辭掉台灣華碩科技聯合公司的工作，來助父親一臂之力。

制茶車間改造成觀光體驗工廠，民宿修建10餘間，爺爺的書法拿來包裝文創茶葉……作為國家高級茶藝師，陳耘嘉在官田還給遊客們開起了茶道課。

如今，當地正投資千萬元人民幣修建上山通道，茶園被列為福建省級休閑農業示範點，並變身為台灣精緻農業的樣板之地。32歲的陳耘嘉希望，「提供寶島台灣不同的茶文化和視角」。

在福建省副省長李德金看來，台灣農業成效卓著，福建在推廣物聯網、人工智慧應用和發展農產品電子商務等方面有長足進步，「應優勢互補，兩岸『新農人』的交流合作大有可為。」

目前，福建省有漳浦、漳平、仙游、清流、福清和惠安六個國家級台灣農民創業園，累計有566家台企入駐，累計引進台資10.6億美元。在當天的對接活動中，62對閩台特色鄉鎮、新技術、新業態等創業型項目現場簽約。

依託台農創業園，福建在漳州成立大陸首個兩岸農民交流培訓基地和13個培訓實踐基地，舉辦閩台水果產業、電子商務、茶葉培訓等現代農業培訓班，惠及兩岸農民2700多人次。

來自台灣嘉義的「80后」蔡志陽大學畢業后，也來到福建漳浦台農創業園當起了「新農人」。他在11畝觀光園裡引種130多種「和台灣同緯度的奇花異果」，使得他的台豐山生態農業有限公司成為該台農創業園裡最重要的現代農業示範項目之一。

蔡志陽告訴中新社記者，他最為自得的，是與當地果農組建產銷班，利用電子商務網路為當地水果找到銷路。

「大陸市場很大，但想要拿到市場，我們還需要相應的實力，所以我花了很多心思。」他說，「一草一木對我來說，都是有感情的。」(完)