大樂透第107049期頭獎摃龜中央社 (2018-06-05 22:04)
（中央社台北2018年6月5日電）大樂透第107049期今晚開獎，中獎號碼為26、22、25、41、02、17，特別號16；派彩結果，頭獎摃龜。
貳獎也摃龜，無中獎注數。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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