原標題：風雲二號「末代星」發射成功 可為「一帶一路」地區提供天氣預報服務



6月5日21時07分，風雲二號09星在西昌衛星發射中心發射升空。？ 梁珂岩 攝

新京報快訊(記者倪偉)記者從國防科工局、國家航天局獲悉，今天(6月5日)21 點07分，我國風雲二號09星在西昌衛星發射中心由長征三號甲運載火箭發射升空。

風雲二號09星是風雲二號系列的最後一顆衛星，也是我國成功發射的第17顆風雲系列氣象衛星，將專注為中國西部地區、「一帶一路」沿線國家和地區的天氣預報、防災減災提供支撐。

風雲二號系列衛星是我國天氣預報的主力衛星，由中國航天科技集團有限公司八院抓總研製。從1997年風雲二號A星升空起，我國已經發射8顆風雲二號衛星，它們定位在距地面約3.6萬公里的地球靜止軌道上，拍攝地球靜止軌道氣象衛星雲圖，為我國天氣預報的進步立下了汗馬功勞。

僅以颱風監測為例，自1998風雲二號衛星投入運行至今年4號颱風，風雲二號對西太平洋及南海生成的471個颱風、登陸我國的141個颱風監測「無一漏網」。

據風雲二號衛星總指揮李海生介紹，風雲二號09星主要功能與03批的前兩顆衛星一致，但卻是風雲二號所有衛星中可靠性最高、性能最穩定的衛星。因為團隊人員研製每一顆新星時，都會充分總結前一顆衛星的經驗，因此衛星一顆比一顆先進、性能一顆比一顆優化。相比於前一顆G星，風雲二號09星共有15項技術狀態進行了改進提升。

風雲二號09星原計劃定位在東經86.5°上空，最終卻將位置往西移動了7.5°，定位在東經79°上空。

國防科工局、國家航天局系統工程司副司長趙堅介紹，這一更改是應世界氣象組織和亞太空間合作組織要求作出的，使得風雲二號不僅能覆蓋我國全境，而且還能為「一帶一路」沿線國家、印度洋和大多數非洲國家提供服務。世界氣象組織希望中國加強印度洋區域的衛星觀測，避免未來該區域出現靜止軌道氣象衛星監測空白。

「這體現了中國對國際社會的貢獻，對進一步提升中國航天事業和氣象事業的國際地位有著重要意義。」趙堅說。

編輯：劉國良 楊梓銘