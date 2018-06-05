（中央社記者戴雅真倫敦5日專電）國際組織「智慧城市論壇」選出全球最佳智慧城市前7名，台灣共有桃園市、嘉義市和台南市在倫敦獲獎，接下來將競逐年度最佳智慧城市首獎。



智慧城市論壇（ICF）昨天舉行全球最佳智慧城市評比年度Top 7頒獎典禮，桃園市副秘書長邱俊銘、嘉義市副市長張惠博及台南市副市長張政源代表領獎。



全球最佳智慧城市評比由智慧城市論壇舉辦，是目前國際針對智慧城市相關評比中，歷史最悠久，也最具公信力的活動。



論壇每年從400多個參賽城市挑選21個城市，獲得Smart 21獎項，台灣今年有桃園市、嘉義市、台南市及金門縣入圍。21個城市再挑出7名，稱為Top 7，於論壇年度高峰會首日頒發Top 7獎項，最後一天再頒發年度最佳智慧城市首獎。



經濟部工業局發布新聞稿指出，獲得TOP 7殊榮，相當於擊敗400多個全球主要智慧城市，台灣今年有3個城市入圍，創下參與論壇競賽以來的新紀錄。



其他入選的4個城市為芬蘭的埃斯波（Espoo）、加拿大安大略省的漢密頓（Hamilton）、加拿大曼尼托巴省的溫尼伯（Winnipeg）及澳洲昆士蘭省的伊普斯威治（Ipswich）。



主辦單位也為TOP 7獲獎城市打造專屬介紹網頁，向國際宣傳獲獎城市的在地特色與智慧城市建設亮點，說明獲選原因。



桃園已第4度獲得Top 7殊榮，包括市民卡、智慧學校、數位學堂、智慧防災、智慧水情App等都是受到肯定的項目。



桃園作為「亞洲•矽谷」計畫為首的城市，擁有完善交通網絡，與電信業者合作，有線高速寬頻基礎建置全市廣佈，更有超過1萬6000多個WiFi、LoRa熱點，超過100萬的市民卡，都是邁向智慧城市的發展基石。



連續兩年獲得Top 7的嘉義市，Wi-Fi寬頻涵蓋率長期居全台前2名，全市佈設微型感測器（空氣盒子），並積極推動電動機車，公有建築設置陽光屋頂，落實節能減碳。



為因應人口老化，建構「嘉義市智慧健康城平台」整合醫療資源，提供市民及銀髮族完善照護。嘉義市府也將持續推動資料開放平台及網路e櫃台便民服務系統，將公共服務串接連結。



首次獲得Top 7的台南市不僅擁有悠久的文化資產，更將科技與文化緊密結合，廣布台南市的Beacon創新應用，提供城市餐館、商店、當地趣聞、歷史文化故事及交通資訊。



市府建立的IoT環境感測平台，提供空氣品質與水情等視覺化即時感測數據圖表，推動光電、綠能、半導體等科技園區在台南市，成為科技與文化結合的城市典範。（編輯：廖漢原）1070605