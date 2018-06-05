原標題：中國國內航線燃油附加費再次恢復徵收



中新社北京6月5日電 (記者 周音)5日起，中國多家航空公司開始徵收國內航線燃油附加費，這是時隔3年後，中國國內航線燃油附加費再次恢復徵收。徵收標準為每位成人旅客10元(人民幣，下同)；購買國內民航成人普通票價50%的兒童(含無成人陪伴兒童)、革命傷殘軍人和因公致殘的人民警察，免收燃油附加費。

當地時間4月5日下午，作為中國與巴拿馬之間首條直飛航線首航班機的國航CA885航班降落在巴拿馬城托庫門國際機場，標誌著中巴兩國間直航成功開通。中國與巴拿馬於2017年6月正式建立大使級外交關係。圖為首航班機穩穩降落在機場跑道上。 中新社 記者 余瑞冬 攝

資料圖：國航班機。 中新社記者 余瑞冬 攝

中國國航官網公佈《關於調整國航國內航線燃油附加費的通知》稱，具體調整內容為：800公里(含)以下航線燃油附加費每航段由人民幣0元上調為人民幣10元；800公里以上航線燃油附加費每航段由人民幣0元上調為人民幣10元。

國航官網註明，2018年6月5日以前銷售的國內客票，如變更至2018年6月5日(含)以後，不再按照新標準補收燃油附加費。

隨後，多家航空公司官網發佈通告，均復征國內航線燃油附加費10元。

上一輪燃油附加費的收取止於2015年2月。2015年3月，中國國家發展和改革委員會和民航局聯合發佈《關於調整民航國內航線旅客運輸燃油附加與航空煤油價格聯動機制基礎油價的通知》，將收取燃油附加費依據的航空煤油基礎價格提高到每噸5000元，即國內航空煤油綜合採購成本超過每噸5000元時，航空公司可按照聯動規定收取一定的燃油附加費。

從去年開始，國際油價逐漸走高，業內人士稱，目前來看已經突破燃油附加費的起征點。(完)