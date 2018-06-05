原標題：世界環境日北大學子發倡議：節約電子產品 承擔青年責任



第十屆「地球·公民·傳媒」環境日公開課——「聚焦電子垃圾」現場交流環節。

中國網新聞6月5日訊（記者 金慧慧）今天是世界環境日，第十屆「地球·公民·傳媒」環境日公開課——「聚焦電子垃圾」在北京大學舉行。

「地球·公民·傳媒」環境日主題活動是由北京大學電視研究中心主辦的環保公益活動，2009年至今已連續舉辦十屆。活動倡導媒體在環境保護中的傳播與教育責任，增強公民環保意識，鼓勵青年行動起來保護地球。

在今日的公開課上，北京大學新聞與傳播學院的學生分別講述了電子垃圾處理的難題、電子垃圾回收再利用的探索嘗試，以及我國在電子垃圾處理方面出台的相關政策辦法。

《中國青年報》原黨組書記、社長、總編輯，北京大學電視研究中心特聘研究員陳小川認為，電子垃圾的處理主體應當是企業，讓生產者負責回收。

在電子垃圾回收上，日本東京大學工學博士、訪問研究員，原中南大學冶金學、化學、材料學教授許開華進行了積極的實踐。2001年，他創辦了深圳格林美高新技術股份有限公司，從事電子廢棄物的回收利用。

該公司每年從120萬噸以上電子廢棄物中回收30種稀缺資源（鈷、鎳、銅、鎢、金、銀等）和10萬噸塑木型材、塑料製品，回收利用率達到98.5% 。

化學博士、「千人計劃」特聘專家奉向東指出，電子垃圾造成的活性重金屬污染是土壤污染的源頭之一，目前全國土壤污染相當嚴重，16%的耕地受到污染。

他放棄美國的高薪工作，回國致力於材料學和土壤的研究，最終研發出陶瓷納米材料。這種材料可以把活性重金屬轉化成礦石一樣的穩定結構，不被植物吸收，有效地解決了湖南鎘大米問題，轉化率達到90%以上。

奉向東認為解決電子垃圾污染的關鍵在於創新技術手段。同時他也指出，將電子垃圾處理責任落實到企業，設計電子元件時就考慮回收問題效果會更好。

活動現場學生參與互動。

2010年9月，國家發改委發佈了《廢棄電器電子產品處理目錄(第一批)》，對廢棄電器電子回收這一行業開始進行規範，將電視機、電冰箱、洗衣機、房間空調器和微型計算機（簡稱「四機一腦」）五種家用電器列入回收範圍。

2015年，家電回收範圍擴大到吸油煙機、電熱水器、燃氣熱水器、印表機、複印機、傳真機、監視器、移動通信手持機和電話單機。

2017年7月，國務院發佈了《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，中國結束了作為世界上最大的廢棄物進口國的時代。

格林美集團電子廢棄物戰略發展中心總監秦玉飛博士通過視頻連線提出目前我國電子垃圾回收產業存在的問題。他指出，電子垃圾資源往往掌握在環保意識不足的初級回收商手中，而不規範的拆解企業依然存在，國內付費回收理念沒有形成，且大眾對電子垃圾處理帶有偏見。

中央電視台新聞頻道《新聞1+1》副製片人劉明君則認為，一些官員為了發展政績犧牲了環境，如果政績考核標準不改變，環保問題很難解決。

活動的最後，北京大學的學生髮出倡議，從今天起關心舊家電、廢電池去向，節約使用每一個電子產品，踐行環保理念，承擔青年責任。

本次活動由北京大學新聞與傳播學院副院長、北京大學電視研究中心主任俞虹主持。北京大學團委書記陳永利出席了活動。