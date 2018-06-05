雙贏彩第107038期頭獎摃龜中央社 (2018-06-05 22:05)
（中央社台北5日電）雙贏彩第107038期今晚開獎，中獎號碼為04、06、11、07、03、19、16、18、14、22、08、09。派彩結果，頭獎摃龜。
貳獎有39注中獎，各得獎金新台幣10萬元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1070605
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