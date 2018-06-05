（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市三重區昨天中午傳出2歲女童獨自站在商場，被路過一名陌生婦人帶回家，女童家長相當緊張報警，所幸迅速找到並帶回女童，結束這場虛驚，警方訊後將婦人移送法辦。



警方調查，有一名媽媽帶2歲女兒到三重某購物商場時，女兒遭一名婦人帶走，媽媽趕緊報警協尋，警方調閱監視器確定帶走女童的婦人身分。



警方在案發後一個多小時循線找到這名領有身心殘障手冊的婦人，並安全帶回女童，但女兒頭髮被剪得亂七八糟。



警方進一步調查，這名婦人疑到看女童獨自一人，想帶回家照顧，卻因此觸法，警方最後仍依略誘及妨害自由等罪嫌將婦人移送法辦。（編輯：卞金峰）1070605