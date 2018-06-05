婦人帶走2歲童亂剪頭髮 警迅速尋獲中央社 (2018-06-05 22:04)
（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市三重區昨天中午傳出2歲女童獨自站在商場，被路過一名陌生婦人帶回家，女童家長相當緊張報警，所幸迅速找到並帶回女童，結束這場虛驚，警方訊後將婦人移送法辦。
警方調查，有一名媽媽帶2歲女兒到三重某購物商場時，女兒遭一名婦人帶走，媽媽趕緊報警協尋，警方調閱監視器確定帶走女童的婦人身分。
警方在案發後一個多小時循線找到這名領有身心殘障手冊的婦人，並安全帶回女童，但女兒頭髮被剪得亂七八糟。
警方進一步調查，這名婦人疑到看女童獨自一人，想帶回家照顧，卻因此觸法，警方最後仍依略誘及妨害自由等罪嫌將婦人移送法辦。（編輯：卞金峰）1070605
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