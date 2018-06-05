歐盟法院：臉書粉絲團經營者也得保護個資中央社 (2018-06-05 22:02)
（中央社盧森堡5日綜合外電報導）歐洲聯盟法院今天判決指出，臉書粉絲專頁經營者也要負起保護訪客個資的責任，不能躲藏在社群網站背後。
路透社報導，本案源於德國一個臉書粉絲專頁，利用臉書把cookie儲存在訪客硬碟內，藉以蒐集個資，因而引發糾紛。
德國資料保護主管機關命令一家教育公司的粉絲專頁經營者關閉此功能，因為這家教育公司沒有告知訪客會蒐集他們的個資，這家公司辯稱對臉書處理個資沒有責任，並表示應該對臉書採取行動才對。
歐洲聯盟法院（Court of Justice of the European Union）在聲明中表示：「根據法院的認定，粉絲專頁經營者為了從相關服務中受益，使用臉書提供的平台，不能豁免於保護個資的相關責任。」
歐洲聯盟法院指出，經營者參與決定蒐集哪些個資和如何處理個資，例如定義目標觀眾、要求人口統計數據或生活型態資訊以及粉絲專頁訪客的興趣等。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1070605
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