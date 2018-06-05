原標題：人工智慧應用於眼科 糖尿病視網膜病變篩查軟體誕生



新京報快訊(記者張秀蘭)6月5日，新京報記者從「及目·論道—人工智慧在眼科疾病領域的應用」論壇上了解到，基於人工智慧演算法且準確率達90%以上的糖尿病視網膜病變篩查產品「EyeWisdom眼底影像分析軟體」已誕生，北京協和醫院、河南省立眼科醫院、北京同仁醫院、中日醫院、天津醫科大學眼科醫院、天壇醫院及中國中醫科學院眼科醫院的專家參與了核心人工智慧模型的研發。

北京協和醫院眼科副主任陳有信認為，人工智慧的發展在醫療領域的應用逐步廣泛，作為一種輔助手段，未來在眼科疾病領域的應用可期。

據了解，EyeWisdom眼底影像分析軟體由北京協和醫院、河南省立眼科醫院、北京同仁醫院、中日友好醫院、天津醫科大學眼科醫院、天壇醫院及中國中醫科學院眼科醫院45位專家團隊和北京致遠慧圖科技有限公司合作研發。目前，全國已有40家醫療機構和北京致遠慧圖科技有限公司簽訂了合作協議，參與「EyeWisdom眼底影像分析軟體」產品進一步的升級和市場化進程。

EyeWisdom眼底影像分析軟體是一款部署在雲端的軟體產品，結合互聯網和5G技術可進行實時遠程醫療。該軟體不僅可以直接給出糖尿病視網膜病變的篩查結果建議，還可以在圖上提示出微血管瘤、視網膜出血、硬滲出、棉絨斑等9個典型的病灶，幫助醫生對於檢查結果進行確認。該軟體可以應用在社區的篩查，還可以用於內分泌和內科門診中用於對糖尿病患者的眼底併發症的檢測。

編輯：戴玉璽 楊梓銘