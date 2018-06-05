世界盃足球賽倒數 獎盃莫斯科亮相公視 (2018-06-05 00:00)
由俄羅斯主辦的世界盃足球賽，即將在14號開打，而今年度的比賽獎盃，在巡迴俄羅斯各地之後，終於來到首都莫斯科，讓民眾一睹風采。
世界盃足球賽倒數11天，在俄羅斯各個主辦城市巡迴展出的獎盃在3號終於來到了終站首都莫斯科，公開亮相，在眾人的見證下，德國足球球星馬特烏斯高舉獎盃，現場氣氛來到最高點，馬特烏斯說，「足球讓我們團結在一起，無論年齡、也不管你是來自哪個國家，足球永遠跟大家在一起！」
今年的世足比賽總計有64場，分別會在俄羅斯11座城市中的12個體育館舉行。所有比賽預計一個月後在15號落幕。而這次的第一場比賽將會在莫斯科舉行，由地主國首先對上沙烏地阿拉伯，莫斯科民眾索比亞寧說，「讓勝利站在俄羅斯這一方，既然獎盃都已經來到了莫斯科，就讓它繼續留在這裡吧！」
為了迎接即將到來的比賽，莫斯科也舉辦了許多與世足相關的活動。一連十幾天克里姆林宮附近的廣場，每天晚上都會有長10分鐘的足球主題燈光秀，吸引當地民眾與遊客的目光。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【百樂購】A3桌上型效率櫃(耐衝擊款) KHST159-6
- 【百樂購】A4落地型效率櫃(一般款) KHST162-1
- MICHAEL KORS SEQUIN 立體皮革圓形橢圓斜背包(櫻桃紅)
- TISSOT PRC100 低調優雅腕錶(黑x黃針/30mm) T22128151
- 【RELAX TIME】美麗佳人時尚鏤空不鏽鋼腕錶/42mm(RT-56-12M
- Michael Kors Jet Set Travel 防刮牛皮拉鍊托特包(中/橘色)
- 【百樂購】B4落地型效率櫃(一般款) KHST162-21
- SanDisk Extreme PRO USB3.1 CZ880 固態隨身碟 256GB
- 【百樂購】辦公椅 KHST116-4
- 【Kingston 金士頓】HyperX Predator DDR4-3200 8GBx2 桌上
印尼7公尺巨蟒吞人 村民破肚找到她【中央社】
美法官下令 前川普競選總幹事入獄待審【中央社】
喬治王子玩槍作勢射凱特 英輿論熱議【中央社】
「超級海綿」從沙漠空氣中「吸出」水【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》