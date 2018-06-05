由俄羅斯主辦的世界盃足球賽，即將在14號開打，而今年度的比賽獎盃，在巡迴俄羅斯各地之後，終於來到首都莫斯科，讓民眾一睹風采。





世界盃足球賽倒數11天，在俄羅斯各個主辦城市巡迴展出的獎盃在3號終於來到了終站首都莫斯科，公開亮相，在眾人的見證下，德國足球球星馬特烏斯高舉獎盃，現場氣氛來到最高點，馬特烏斯說，「足球讓我們團結在一起，無論年齡、也不管你是來自哪個國家，足球永遠跟大家在一起！」





今年的世足比賽總計有64場，分別會在俄羅斯11座城市中的12個體育館舉行。所有比賽預計一個月後在15號落幕。而這次的第一場比賽將會在莫斯科舉行，由地主國首先對上沙烏地阿拉伯，莫斯科民眾索比亞寧說，「讓勝利站在俄羅斯這一方，既然獎盃都已經來到了莫斯科，就讓它繼續留在這裡吧！」





為了迎接即將到來的比賽，莫斯科也舉辦了許多與世足相關的活動。一連十幾天克里姆林宮附近的廣場，每天晚上都會有長10分鐘的足球主題燈光秀，吸引當地民眾與遊客的目光。