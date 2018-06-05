孫安佐認攻擊罪 美法院判拘禁4個月公視 (2018-06-05 00:00)
藝人狄鶯和孫鵬的18歲獨子孫安佐，今年三月在美國揚言要攻擊學校遭到逮捕，賓州法院台北時間今天凌晨2點開庭，孫安佐在庭上承認一項攻擊罪，最終法官裁決拘禁四個月。
孫安佐今年3月27日因揚言在賓州校園開槍遭捕，被控以恐怖威脅和持有犯罪武器兩項罪名。而法庭現場除了孫安佐以外，狄鶯與孫鵬夫妻皆到場旁聽，兩人面露憔悴，並在庭上對法官表示，希望讓孫安佐盡快返台。孫安佐針對恐怖威脅罪嫌公開認罪，最終法官裁決拘禁四個月，律師預計最快6月底就能遣返回台。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ASUS 華碩 TURBO-GTX1060-6G 顯示卡
- CK 風尚名媛時尚造型女錶-銀(K2Z2M116)/31mm
- 【百樂購】A4桌上型效率櫃(一般款) KHST160-33
- ISSEY MIYAKE 三宅一生 PLEATS PLEASE FLAT撞色圓形皺褶手
- 【富鼎珠寶】天然祖母綠-典雅低調祖母綠美戒(S469)
- ASUS C302CA 12.5吋雲端翻轉觸控筆電(m3-6Y30/32G/8G/Chrom
- Panasonic nanoe-x 奢華型16吋DC風扇(晶鑽棕) F-H16EXD-K
- DELL 戴爾 P4317Q 43型 4K IPS多客戶端螢幕顯示器《原廠三
- 【hilltop山頂鳥】男款超輕量防水透氣抗UV外套H22MV4熱橘紅
- PLAYBOY- 小水桶包 時尚小毛怪系列-甜心粉
印尼7公尺巨蟒吞人 村民破肚找到她【中央社】
美法官下令 前川普競選總幹事入獄待審【中央社】
喬治王子玩槍作勢射凱特 英輿論熱議【中央社】
「超級海綿」從沙漠空氣中「吸出」水【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》