















藝人狄鶯和孫鵬的18歲獨子孫安佐，今年三月在美國揚言要攻擊學校遭到逮捕，賓州法院台北時間今天凌晨2點開庭，孫安佐在庭上承認一項攻擊罪，最終法官裁決拘禁四個月。孫安佐今年3月27日因揚言在賓州校園開槍遭捕，被控以恐怖威脅和持有犯罪武器兩項罪名。而法庭現場除了孫安佐以外，狄鶯與孫鵬夫妻皆到場旁聽，兩人面露憔悴，並在庭上對法官表示，希望讓孫安佐盡快返台。孫安佐針對恐怖威脅罪嫌公開認罪，最終法官裁決拘禁四個月，律師預計最快6月底就能遣返回台。