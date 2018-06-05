F-16墜機 軍警入山搜索軍機殘骸公視 (2018-06-05 00:00)
昨天F16發生墜機意外，飛官吳彥霆不幸殉職，國軍今天早上六點則持續在五分山搜尋飛機殘骸。
記者所在位置是五分山的雷達站附近，經過昨天六小時搜索，在距離雷達站3.1公里處的健行步道，找到了失事的F-16戰機的大量殘骸。
今日稍早約六點多時，軍方出動卡車，載著搜救隊以及救護車進入山區繼續搜救，據了解，今日也將出動空拍機以及熟悉現場的搜救人員。
昨日下午漢光演習第一天，吳姓飛官於一點多在基隆山區從雷達上的光點消失。今日搜救重點將放在搜尋失事飛機主殘骸的黑盒子以及吳姓飛官的遺體，以利釐清失事原因，目前研判初步原因可能為環境、天候、人為因素。
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