F-16戰機演習墜毀 少校飛官吳彥霆殉職公視 (2018-06-05 00:00)
國軍漢光34號演習昨天登場，沒想到才第一天，就傳出意外，一架F-16戰機昨天下午1點43分左右，在東北角暖暖上空附近突然消失，連人帶機失去消息，大批救難人員趕緊前往搜救，先後在五分山健行步道，發現大量飛機殘骸以及飛官臂章，不幸的是，軍方已經在昨天晚間七點多證實，飛官吳彥霆確定殉職。
大批搜救人員，爭分奪秒前往山區。儘管越晚霧越大，仍然不放棄一絲希望。但遺憾的是，經過了大半天搜救，軍方在晚間七點多證實飛官吳彥霆確定殉職。
漢光演習第一天，由飛官吳彥霆駕駛的F16戰機，1:09分從花蓮起飛後，1:43分突然在暖暖上空消失。國防部緊急派人搜救，下午3點多在五分山登山口發現大量飛機殘骸，將近5點找到少校臂章，上頭布滿燒焦痕跡，晚間七點半左右，搜救人員發現大面積小肉屑跟飛行衣物，判定吳彥霆已經罹難。
國防部表示，吳彥霆為空軍98年班，總飛行時數1039小時，F-16飛行時數736小時，2014年結婚，育有一子，妻子也在空軍服務。2013年，當時官階中尉的吳彥霆，進行F-16的換裝訓練飛行任務時，遭遇發動機故障墜海，他當時機警跳傘落海獲救，被視為英雄，不過昨天卻不幸罹難。
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