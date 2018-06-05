















美國一名信基督教的蛋糕店老闆，因拒絕替一對同志情侶作結婚蛋糕，官司一路打到最高法院，大法官終於裁定人民有宗教信仰自由，判老闆勝訴。美國最高法院大法官4號以宗教信仰自由受憲法保障為由，最終以7比2的票數，逆轉之前科羅拉多州民權委員會的裁決，裁定蛋糕店老闆傑克菲利普斯勝訴，他的律師對這項判決表示肯定與欣慰，「這起官司已正式裁定，因為科羅拉多州對傑克菲利普斯充滿宗教偏見，缺乏宗教包容性，也沒有尊重信仰自由。」男同志情侶馬林斯和克萊格，2012年前往菲利普斯所開設的蛋糕店，希望能製作結婚蛋糕，但菲利普斯以基督教信仰為由，拒絕要求，這兩人就以菲利普斯違反該州的「反歧視法」為由，一狀告上科羅拉多州民權委員會，委員會最終也認定菲利普斯違法。最高法院的裁決書，由被歸為中立的大法官甘迺迪所撰，裁決書強調，美國憲法第一修正案，保障人民享有宗教信仰自由的權利，科羅拉多州民權委員會，顯然沒考慮到這點，也對菲利普斯的宗教信仰帶有敵意。但最高法院這次只做出有限度的裁定，並沒有針對企業是否能基於宗教理由，拒絕為同性戀者服務的重大問題作出裁定。包括美國公民自由聯盟ACLU等挺同團體，4號在法院外舉牌抗議，強調將繼續替爭取同志權益奮戰，美國公民自由聯盟代表湯普森說，「沒有任何一位在美國的民眾，無論他們住在哪裡，應該要去擔心會被解僱、沒地方住，或是被店家拒絕，就因為他們是同志。我們將持續替這項原則奮戰。」美國50個州中，包括科羅拉多州在內，有21州訂有保護同志的反歧視法，最高法院2015年裁定同性婚姻合法化，這起案件就備受關注，形成同志團體與主張宗教自由陣營的對抗局面，美國總統川普政府，表態支持菲力普斯。CNN指出，纏訟六年的官司終於告一段落，菲利普斯也如釋重負，這起官司讓他的蛋糕店，家庭跟收入都陷入危機，現在將重新考慮重新開張。