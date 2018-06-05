國際旅客增 政院核定高雄機場擴建公視 (2018-06-05 00:00)
高雄機場國際航線旅客量持續增加，預估年底總人數就會達660萬以上，行政院己經核定高雄國際機場20整體規劃，會擴大國際航廈，讓國際線可容納人次提升到1100萬。
小小的機場航廈，只有四排櫃台，高雄小港機場雖是國際機場，不過容納人次只有600萬，最近因為連年加開航線，今年旅客成長率有7.7%，預估年底就會達到660萬人次，航廈將不敷使用，高雄市民說，「希望可以再加強，畢竟除了桃園以外，這是我們第二個國門，看著其他國家的機場，覺得我們還要再大器一點。」
因應旅客成長，民航局以2035年將達到1200萬人次為目標，提出高雄機場整體規劃，主要目標將擴大國際航廈，在7到8年內，讓國際線容納人次提升到1100萬。
民航局表示，雖然是以國內航廈改建，但會先完成臨時航廈，屆時不會影響國內航線，也會一併加入過境旅館等開發，讓機場更加帶動高雄觀光。
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