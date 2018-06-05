















亞太創意技術學院5月又再傳出教職員全面欠薪、面臨退場危機。不過，校內部分師生還是希望學校就算退場，也該逐年停招、直到全數畢業才能申請停辦5月8號，亞太創意技術學院的部分師生，發起夜宿教育部行動，控訴學校董事長和校長無預警請辭，棄千名師生不顧。事隔將近一個月，老師又舉行記者會，痛批學校再度欠薪，還打算「清空」教職員，亞太創意技術學院教師湯老師說，「五月份的薪水，因為現金不足所以沒有領到，（學校舉辦)意向說明的意思，就是他期望用60萬，就把我們這些教職員清空。」高教工會祕書長陳政亮表示，傳言學校打算以現金不足為由，朝向今年7月「停辦」。但1000多名師生，今年畢業後還有300多名學生，如果沒有專業師資，還要外找兼任教師開課，教學品質和受教權都被漠視。亞太創意技術學院教師黃老師認為，學校就算要退場，也該採取先停招再停辦，等學生全畢業前，專業師資都要保留，「學生過半連署的有原校畢業的訴求，如果轉校，別的學校是沒有這樣的課程。」教育部回應，目前董事會有4人，按照規定必須在30天內補選到9人，如果沒有補選可依法開罰。如果學校停辦，將徵詢學生意見，提供轉學協助或是留原校、繼續聘請原有師資或新的師資，教育部都會負責。