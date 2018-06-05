電子股休兵 台股盤中陷11100點拉鋸戰公視 (2018-06-05 00:00)
美股3大指數收紅盤，激勵台股8大類股早盤，不過由於電子股漲多休息。
今天是台積電董事長張忠謀最後一次主持股東會，他強調台積電的奇蹟尚未停止，不過多頭持觀望態度，分析師表示，台股技術面步步高升，外資連二日加碼台股，台股有機會再創新高。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【MONT BLANC】海洋之心女性淡香水75ml(贈送萬寶龍女性沐浴
- 【Senso】絨面綁帶造型高跟鞋(駝)
- 【蜜雪兒mysheros】烏干紗印花雪紡上衣(桃)
- Smiski 不可思議的夜光精靈-廁所大冒險(箱購12入)
- 【La new】DCS舒適動能氣墊休閒鞋(女*223026720)
- 【KAVU】Chilliwack Short 工作短褲 白色 #400(工作短褲)
- Nike 休閒鞋 Huarache Light 女鞋
- 《Homelike》羅維2.7x7尺單吊衣櫃/衣櫥
- WMF Premium One 高身湯鍋-24cm (含蓋)
- MIONIX Avior8200瑞典高端品牌電競滑鼠8200DPI 左右手通用
文大宿舍案 教部：大群館確實列入宿舍床位【中央社】
不服退休所得被砍 30天內可提復審【中央社】
軍人年改三讀 與公教年改7月1日齊上路【NOWnews今日新聞】
軍人年金改革法案 立院三讀【中廣新聞網】
竹市議長競選總部曝光 竹市選情益加複雜化【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》