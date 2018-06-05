美股3大指數收紅盤，激勵台股8大類股早盤，不過由於電子股漲多休息。





今天是台積電董事長張忠謀最後一次主持股東會，他強調台積電的奇蹟尚未停止，不過多頭持觀望態度，分析師表示，台股技術面步步高升，外資連二日加碼台股，台股有機會再創新高。





