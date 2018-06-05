















台灣今年已邁入高齡社會，失智症人口將快速成長。衛福部最新統計，去年底國內失智症患者約27萬人，預估50年後、失智人口將超過85萬人，而且平均40分鐘就增加1人。67歲的張梅君，曾經照顧失智母親長達十年時間，直到去年母親過世。回想母親生前最喜歡趴趴走，卻又常迷路、忘東忘西，也忘記洗澡，而且難以溝通，不過最讓家人身心俱疲的，還是旁人因為不了解失智症、在背後指指點點，給予的異樣眼光，「有些會去報警啊，說虐待他的父母在公園走啊，強迫他要走，可能他氣到了，就是語氣很大聲，或是拖著他走。」台灣今年已邁入高齡社會，失智症人口將快速成長，衛福部最新統計，去年底國內失智症患者27萬人，若以盛行率8%、每5年增加1%速度來看，預計2061年、失智人口將超過85萬人，等於每100人就有5名失智者，平均40分鐘就增加1人。衛福部打算今年在部分縣市推廣「失智症友善社區」，讓患者可在原來的社區、安全快樂的生活，也減輕家庭及社會照顧壓力，衛福部次長薛瑞元說，「協助社區的民眾去了解(失智)，然後看到可能是失智老人家的話，要能夠協助他。」衛福部強調，目前全台失智社區服務據點、已有134處，失智共同照護中心有20處，今年將徵求各縣市失智友善社區試辦，預計今年底會有具體的運作內容，若試辦效果不錯，未來再推廣到全國。