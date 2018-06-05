興中國中明年7月恐停辦 家長、教師反對公視 (2018-06-05 00:00)
受少子化衝擊，許多學校面臨合併或廢校的命運，宜蘭縣興中國中也傳出將停辦，引起家長和教師反對，立法院上午召開公校停辦，教育部該如何監督公聽會，家長和教師不滿宜蘭縣教育處做法草率，不過教育處澄清。
宜蘭興中國中家長代表楊曉鈴談起自己自閉症的孩子，需要在家附近的國中就讀，擔心若被廢校，孩子該怎麼辦？「在大環境大學校，講難聽一點，我兒子那麼白目，被拖出去打了甚至可能沒有人會知道，所以我一直堅持要留在小學校。」
怎麼重新適應新環境？宜蘭興中國中5月20日收到縣府公文，涉及學校存廢討論，立刻引起多數家長反對，連老師也無法接受，宜蘭縣教師職業工會理事長鄭祺怡說，「老師都不是志願要去到某一個學校，或是要去縣府當公務員，縣府只提供每年一萬塊的交通費就覺得他們已經仁至義盡、照顧到這些學生，這是非常不妥適的說法。」
依教育處相關準則，合併或停辦學生總數為50人，但興中國中目前學生數140人，預計107年度還有41位新生，已遠遠超過。前全教總秘書長羅德水批評，教育處將興中每位學生教育成本25.2萬過高，做為停辦原因，還打算將公校土地交由實驗學校接手，完全忽視孩子受教權，「宜蘭縣的教育處長副處長口口聲聲就是說這個學校的孩子花了多少錢、超過宜蘭縣的平均值，教育首長竟然是這種教育思維。」
目前興中國中有6個普通班，1個資源班，教育處澄清，學生受教權絕對是優先考量，而縣府公文指的是內部溝通會議，並不是說要停辦，未來是否啟動程序，最後仍交由宜蘭教審會決定。
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