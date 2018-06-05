















台北市長柯文哲決定中小學教室將全面裝冷氣，台中市長林佳龍也表示要跟進，不過希望中央統一政策。學生到底在什麼樣的環境底下上課，實際走訪台中市區的國小，正午室內最高溫飆到37度。位於台中市區的惠文國小，旁邊都是高樓大廈，一到夏天，氣溫飆高，頂樓教室的師生，每天都像在蒸籠裡上課，早上十點，校園裡的溫度已經來到34度，一下課大家就往教室外衝，因為實在太熱了，還有小朋友熱到身上起疹子。想裝冷氣，是小朋友共同的心願。惠文國小林老師表示，「太熱比較不能上課，你會知道他們就是有點疲倦的感覺，冷氣我覺得有是很好，但是我也不會覺得要整天都開。」學校想盡方法降溫，但效果有限，現在台中市有意跟進台北市，考慮國中小加裝冷氣，但電費飆漲和家長態度，也是第一線校方人員要面臨的問題。惠文國小教務主任陳敏彥提及，「全部的校舍，因為契約容量的關係，所以整體的電費每個月都會大幅上升，那有家長不願意讓學生吹冷氣，他就會不跟大家一起分擔這個電費。」台中市長林佳龍指出，目前全市高國中小教室裝設冷氣比例約15%，未裝設冷氣教室間數初估1萬1千間。如果全面加裝冷氣，光是建置費就非常驚人，希望中央補助，訂定標準，目前會優先評估西曬及高樓層教室裝設冷氣。林佳龍表示，「是還有一萬一千間的教室還沒有裝這個空調的設備，那如果中央政府支持，我們就可以加速做到使用者付費，也能夠做到盡量的節電。」隨著氣溫屢創新高，盆地地形的台中市中心，五月中旬，市區小學教室裡就測到將近37度的環境溫度，台中市就算有意跟進，礙於財源及家長接受度，短期內無法全面裝設，安裝後也朝向使用者付費原則，並要求學校做好自主管理。