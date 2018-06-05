















國寶集團總裁朱國榮被指控利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，拉抬股價後，再倒貨給國寶人壽，從中套取私利數億元，全案歷經多年審理，今天台北地院判朱國榮15年徒刑，全案仍可上訴。去年被法院裁定以四億元高價交保的國寶集團董事長朱國榮，被指控利用妹妹和助理等人當人頭，炒作龍邦股票套利，卻造成國寶人壽嚴重損失，5號台北地院以違反證交法等罪判處他15年徒刑。台北地院行政庭長黃炳縉表示，「他擔任國寶公司實際上的負責人，對於財務部跟投資部都有實質上的掌控，他利用這個部份還有跟權證跟一些證券經紀公司配合的部份。所以這是有拉抬股票，第一階段的部份，獲利達數千萬，那第二階段，獲利達數億元。」朱國榮涉嫌先後從2011年12月到2012年2月，以及2012年12月到2013年2月，動用國寶人壽的資金，以數十個人頭帳戶，拉抬龍邦公司股價，再倒貨給國寶人壽，藉此從中套利數億元，卻造成國寶低賣高買龍邦股票，虧損2億4千萬。一審被判刑的朱國榮，官司不只1件，他還被先前的特偵組查出，在2015年，利用國寶以相對成交等方式，炒作龍邦股票，並在中信人壽併台灣人壽時，涉嫌內線交易，全案在法院審理中。