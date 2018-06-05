涉炒作龍邦股票 國寶總裁朱國榮遭判15年公視 (2018-06-05 00:00)
國寶集團總裁朱國榮被指控利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，拉抬股價後，再倒貨給國寶人壽，從中套取私利數億元，全案歷經多年審理，今天台北地院判朱國榮15年徒刑，全案仍可上訴。
去年被法院裁定以四億元高價交保的國寶集團董事長朱國榮，被指控利用妹妹和助理等人當人頭，炒作龍邦股票套利，卻造成國寶人壽嚴重損失，5號台北地院以違反證交法等罪判處他15年徒刑。
台北地院行政庭長黃炳縉表示，「他擔任國寶公司實際上的負責人，對於財務部跟投資部都有實質上的掌控，他利用這個部份還有跟權證跟一些證券經紀公司配合的部份。所以這是有拉抬股票，第一階段的部份，獲利達數千萬，那第二階段，獲利達數億元。」
朱國榮涉嫌先後從2011年12月到2012年2月，以及2012年12月到2013年2月，動用國寶人壽的資金，以數十個人頭帳戶，拉抬龍邦公司股價，再倒貨給國寶人壽，藉此從中套利數億元，卻造成國寶低賣高買龍邦股票，虧損2億4千萬。
一審被判刑的朱國榮，官司不只1件，他還被先前的特偵組查出，在2015年，利用國寶以相對成交等方式，炒作龍邦股票，並在中信人壽併台灣人壽時，涉嫌內線交易，全案在法院審理中。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【SanDisk】Extreme PRO CF 256G 記憶卡(每秒160MB)
- 【施華洛世奇 SWAROVSKI】Playful Lady 高雅動人時尚腕錶(5
- 飛利浦超濾櫥上型淨水器 WP3856(高貴黑)
- LITA麗塔《 100%水鳥羽毛墊被》–單人
- SPRING-午茶時光甜蜜刺繡手提方包-薰衣草淡紫
- 【DIJIA】傑克森一體翻轉腳墊款辦公椅/電腦椅(五色任選)
- 【marelli】翼紋雕花牛津紳士鞋(68601-BL)
- 萬寶龍Sartorial Jet系列手拿萬用包
- 【LONGCHAMP】小羊皮ㄇ型拉鏈長夾(波斯藍)
- OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II BODY 單機身 (EM1 M2,公司貨)送
孫安佐被控聯邦重罪 恐終身無法入境美國【中央社】
轎車撞進騎樓 1童身亡2男輕重傷（2）【中央社】
台大女遭分屍逾半月 兄悲悼亡妹：正義能還我們公道嗎？【NOWnews今日新聞】
亞太空品管制策略交流研討會 嘉縣分享阿里山空品淨區推動經驗【台灣好新聞報】
林百貨開幕四周年慶暨「雙城戀．設計展」【大成報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》