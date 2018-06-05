















台電預計七月就會把核四廠的燃料棒分批運回美國原廠，核四前廠長王伯輝上午指出，當初是用了洪荒之力建蓋核四，現在又要花大錢運離台灣相當不合理。核能學會也感到質疑。台電預計七月就會將核四廠的燃料棒分批運回美國原廠，核能學會質疑燃料外送，造成的損失將超過84億元，並批評燃料棒運離台灣是違法的行為。中華民國核能學會理事長李敏表示，「（台電)他的估計，（核燃料)只能賣32.4億，所以他整個處理費用，還小於他回收的錢，所以加上前面帳面的價值，(損失)大概就是超過80億。」核四前廠長王伯輝也批評，「以理性來講，我覺得非常不合理；以感性來講，我把這些燃料好不容易運進來，用了我洪荒之力運進來，他現在要把它運出去的話，大家都覺得非常難過。」核四前廠長王伯輝也出席記者會，反對燃料棒運離台灣，然而核一廠最快今年底除役，正面臨核廢料最終處置的棘手問題。環團認為核四趁現在「認賠殺出」是正確的，但王伯輝認為核廢料也能化成「資產」，民眾無需恐慌。綠色公民行動聯盟崔愫欣則認為，「支持核能、或興建核電的這些人，他們是不是必須要被檢討，就是為什麼核四廠會蓋出來弊端這麼多的電廠，所以我們認為這是認賠殺出，這是一個停損點。」核四前廠長王伯輝表示，「核廢料不是一個廢料，核廢料是一個資產，我相信這四十年之內、不要幾年之內，核廢料資產一定會活化的，大家不要怕。」核能學會擔心燃料棒外運，會讓核四商轉更遙遙無期，台電回應，燃料棒運離台灣並非於法無據，會等待時機找到買家，以好的價格售出。