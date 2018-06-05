「打工換宿」無法可管 小心淪廉價勞工公視 (2018-06-05 00:00)
愈來愈多年輕人嚮往打工度假，暑假即將來臨，不少學生可能會選擇打工換宿來度過假期，不過人力銀行就提醒，打工換宿也存在不少陷阱，學生一定要懂得保障自身權益，才不會淪為廉價勞工。
暑假將至，從觀光旅遊到餐飲，對短期人力的需求愈來愈大，根據交通部的調查顯示，今年全台合法民宿突破8000家，共有3萬2千多個房間，較去年同期成長了11%，不只學生流行利用暑假期間打工度假，連上班族也想這樣做，人力銀行調查顯示，有六成七的上班族去過澎湖金門等外島，要是有打工換宿的機會，也有六成三的人想要一試。
一名28歲打工換宿族凱樂，曾擁有美好的打工換宿經驗。他分享，「它是包吃包住 所以基本上三餐跟住宿我都不用自己打理，那如果說你在那邊住宿的話，住2個月至少7、8萬跑不掉吧。」
人力銀行業者何啟聖表示，「適合上班族兼職打工的職缺，筆數大概超過10萬筆，這個要比去年同期增加了7%，用兼職來彌補人力不足。這樣子的一個情形，目前在現有的職場中，是愈來愈多的。」
不過業者也提醒，目前打工換宿在勞基法上並未有相關規範，為了避免淪為廉價勞工，計畫換宿者應該要確認工時、工作範圍等內容，由於現階段打工換宿無法可管，不管是學生或是上班族，在出發前一定要先學習保護自身權益，最好簽訂換宿的書面契約，也建議投保旅遊平安險做為保障。
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