















中美洲友邦瓜地馬拉的富埃戈火山，發生嚴重的爆發，至少已奪走62條人命，造成數百人受傷．山坡邊的小村莊慘遭活埋滅村，也讓等待的家屬著急。瓜地馬拉富埃戈火山三號噴發，湧出大量火山泥流跟碎屑流，火山灰覆蓋地表與樹林，整個區域都是一片沉重的棕灰色．四號再次噴發，民眾驚慌逃竄，救難工作一時受阻，人員懷抱著罹難嬰兒遺體暫時撤離。火山南側的羅德歐，聖米格洛斯洛特斯等小農村，慘遭熔岩跟火山碎屑流沖垮掩埋，附近咖啡田也為之摧毀．救難人員已經從厚重的火山灰中，挖出許多遺體，其中很多都被高溫火山碎屑流厚厚包覆，僵硬有如雕像．家屬不放棄希望持續守候，一位母親向前來視察的總統莫拉雷斯哭喊求救。倖存者烏斯帕坦向總統求助，「總統先生，我的家人失蹤了，拜託派直升機為他們灑水吧。因為他們烈焰灼身，我有三個孩子、一個孫子，還有我的兄弟、母親，所有的家人都還在裡面，超過20個人，全都不見了，總統先生，我求求你。」另一名倖存者賈西亞提及，「當這一切發生時，我們已經不知道該怎麼辦，我感覺已經別無選擇，還以為自己逃不出來了。」隨著救難行動持續，傷亡人數將會持續增加．總統莫拉雷斯宣布全國哀悼三天，三個災區進入紅色警戒，全國發布橙色警戒．國家防災局表示，附近社區已經撤離3100人，其中超過千人安置在臨時避難所，受火山噴發影響的民眾達170萬人，首都的國際機場也持續關閉。