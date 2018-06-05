















F-16戰機失事，總統蔡英文中午搭乘空軍一號、抵達花蓮慰問家屬。而這起撞山意外，目前軍方初步發現飛行高度不足，以及飛行員曾表示進雲，已經成立飛機失事調查委員會進行調查。看見吳彥霆的太太，總統蔡英文緊緊握住她的手表達哀悼，蔡總統星期二前往花蓮空軍基地，探視失事殉職的飛官吳彥霆家屬，包括他的父母、任職空軍上士的妻子及姊姊。總統除了發放慰問金，也感謝吳彥霆的父母將兒子貢獻給國家，並指示國防部從優撫卹，查明失事真相。吳彥霆母親說，「他真的是一個很好的兒子，要公正處理，他絕對不會是人為疏失」希望蔡英文總統能公正處理，給予一個公正交代。F-16戰機發生撞山意外，空軍在現場搜集各項跡證，軍方初步發現飛行高度不足，以及飛行員曾表示進雲，有軍事專家認為透過黑盒子等飛行紀錄，將有機會更瞭解事發原因。空軍也發布影片追思吳彥霆，他這次執行的是漢光演習模擬敵機攻擊基隆港任務，根據空軍航線圖，吳彥霆從花蓮起飛，經過三個轉折點，預定向基隆港模擬攻擊後，向東轉向離開，不過他在之前14海浬處，無線電呼叫「進雲」之後，光點消失失事。失事地點的五分山海拔2484英呎，位於臺灣新北市瑞芳區與平溪區交界處，臨近基隆市境。空軍初步表示航跡沒有偏離，但是否已經完成任務，應該轉向東飛行，還在瞭解當中。不過有專家分析當時飛機進雲無法目視，飛行風險大增，另外失事山區高度比起當時飛行設定的2000英尺要高，也增加撞山的風險，恐怕需要像是黑盒子等機上儀器紀錄來還原現場。有專家分析飛機進雲無法目視，飛行風險大增。軍情與航空網站主編施孝瑋表示，「因為畢竟你要進行一個攻擊航線，你必須要目視或能夠看清楚整個，周邊的周遭這個狀況，你才能夠執行任務。那在這個情況下，我們必須要藉由整個路線重建以及相關的訊息的獲得，才能夠去猜測他當時到底發生什麼事。」除了進雲的飛行風險，另外失事山區高度比起當時飛行設定的2000呎要高，也增加撞山的風險，恐怕需要像是黑盒子等機上儀器紀錄來還原現場。 施孝瑋進一步指出，「台灣的那個大屯火山群，它本身就有超過三千英呎的地面障礙，它從北邊這個航線進來的時候，它在二千英呎進雲也就是說他飛機只要做一些動作，不管是轉變航向或是怎樣，他就有可能進入這些對他飛行安全有嚴重障礙的地方。」目前空軍要求同型機停飛，並成立飛機失事調查委員會調查真相，釐清是機械或是人為因素導致意外發生。（06051900更新）