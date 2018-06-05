















今天國軍、消防持續在五分山，搜索F -16飛官吳彥霆遺體及飛機殘骸的黑盒子，搜救空拍畫面也曝光，山頭上有明顯的撞擊痕跡和大量殘骸，由於下午有可能有大霧或雷陣雨，怕會增加搜救困難。透過空拍鏡頭，明顯看到五分山上F -16的撞擊痕跡，樹木被攔腰折斷，一旁就掛著降落傘，搜救F-16失事戰機進入第二天，救援小組分三個區塊搜救，在五分山步道附近發現大量飛機殘骸。部份殘骸中，也找到零碎的血塊，和飛官吳彥霆的貼身衣物，經過鑑識吳彥霆確定殉職，但還沒找到較大的大體。由於步道南北兩面都是陡坡，搜救人員必須以繩索垂降搜尋。國軍和新北消防局合作，正擴大範圍搜尋黑盒子，希望5號能完成搜尋工作。吳彥霆五年前曾在訓練時跳傘獲救，2014年和同樣是空軍的妻子相識結婚，兩人都在花蓮服役，妻子晚間也在臉書發文感謝大家的關心，會和3歲的小兒子一起堅強。