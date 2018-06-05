















台南今天翻點連續發生四起火警，由於5號凌晨1點到2點間陸續發生跳電、停電情事，就有許多網友質疑，台電澄清，電塔都有自動保護裝置，是因為火警才跳電，並非跳電引發火警。台南消防局一早也展開火場調查，要釐清一晚四次火警的原因。熊熊大火把騎樓整個吞噬，大量冒出火光更讓人害怕。5號凌晨1點多，台南勝利、東寧路口發生大火，4棟建築騎樓全面燃燒，火勢更沿著房屋外牆延燒。台南消隊隊獲報後趕緊到現場搶救，從4棟建築內救出16人，其中9人送醫，所幸都無生命危險。不只這起火警，台南從4號深夜開始就不平靜，先是晚間11點多安平發生火警，接著在永康、中西區也各發生3起火警，加上東區勝利路這起，台南共發生4起火警，所幸都無人傷亡。而許多網友也表示，台南4號深夜到5號凌晨陸續發生許多跳電、停電情事，懷疑這四起火警是否跟台電降壓有關，對此，台電台南營業處副處長邱華龍表示，是先發生火災，台電才斷電，「永康那邊剛好有一個鐵塔線路，火災當下大概有造成輸電線瞬間跳脫。」台電解釋，電塔都會有自動保護裝置，永康火警因為鄰近電塔，因此電塔電力瞬間跳脫4次，民眾才有跳電感覺，加上夜間為用電離峰期，台電也沒有降壓的必要。因為跳電而引發火警的說法，是不正確的。而台南消防局一早也展開火場調查，要釐清一晚四次火警的原因。