觀星航海徒手划竹筏 模仿史前人類跨黑潮公視 (2018-06-05 00:00)
去年台灣史前文化博物館與日本博物館合作，實驗3萬年前史前人類，從台灣東部航海到日本與那國島的過程。今年建造第二艘史前竹筏，4號下海試航，5名划手沒有現代導航設備，以觀看自然景象和星象，航行挑戰黑潮。
第二艘仿造3萬年前史前人類海上交通工具的竹筏，4號從台東的烏石鼻海灘出發，由台灣、日本和紐西蘭共5名划手，只帶著飲用水和食物划向太平洋的黑潮。日本國立科學博物館教授 海部陽介表示，「這次有加入紐西蘭毛利族的划手，他使用的是傳統的星光導航技術，他一直在判斷東方，正東方的方向。」
划手們在海上模仿史前人類在沒有導航設備輔助下，觀看大海流向朝著北方航行，海上的風浪原本平緩，這一趟預計要航行24個小時到宜蘭外海，但4號晚間划到花蓮外海風浪變強，又遭遇雷雨，經過12個小時、20海浬的海上航行，決定暫停夜間航行，不過也讓划手們體會到了史前人類的航海智慧。史前竹筏划手 宋元開說，「是不簡單，因為你看，昨天本來是要星星的，結果天氣就是不能如預計的。」
這艘史前竹筏，是由阿美族造船工藝師「勞外」建造，改良去年第一艘竹筏太重、太長，影響航行速度的缺失。史前博物館表示，6月6日凌晨划手會再出海挑戰24小時航行，為2019年正式航向史前3萬年做最好的準備。
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