優人神鼓破壞金瓜石 新戲退票停演公視 (2018-06-05 00:00)
優人神鼓正在金瓜石本山礦場，要打造一座無電生態的劇場，不過遭到檢舉破壞山林，新北市農業局也查獲，未遞交水保計畫。創辦人劉若瑀上午公開表達歉意，也宣佈原訂七、八月上演的新戲將暫停演出，並承諾要盡力恢復當地植被。
下午來到劇場現址，祭拜山神，承諾將盡力恢復當地生態。優人神鼓原本要在金瓜石地質公園風景區內，打造一個礦石劇場，卻遭民眾檢舉濫墾，惹來風波。上午，創辦人劉若瑀召開記者會向社會大眾致歉。
劉若瑀表示，「代表優人神鼓表達最深的歉意，雖然票已經售出去，但是我們決定放棄「石破天驚」在這個本山礦體今年的演出。」
劇團進駐到金瓜石四年，劉若瑀說，當初一看到本山礦場，就被深深吸引，大自然為舞台，現場一顆顆石頭，理所當然可以化身為觀眾席，欣喜台灣將擁有第一座文化遺址轉型的戶外劇場，她坦承過程中不夠謹慎。
劉若瑀表示，「因為我們這樣子一翻動，它表層的這個都變化了，所以我們也覺得這樣，我們不應該再演了，我們就讓它自然、再透過時間的演替，讓它回到地質上的風貌。」
想要打造無電的生態劇場，不過民眾卻有疑慮。
新店崇光社大地質教師王嘉祥表示，「原本堆在那邊的石頭，可能就是地質公園的展示，給人家看的、現在是被整理成這樣，整整齊齊的樣子，人多這邊就要蓋廁所。」
優人神鼓表示，將會盡全力尋求專業協助，也希望能在文化藝術和守護自然間，取得平衡。
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