工總會環署長 要求交出「環評准駁權」公視 (2018-06-05 00:00)
全國工業總會下午與環保署長李應元會面，要求環評大會審理重大投資案時，只須提出審查意見；至於開發同意與否，應交由目的事業主管機關決定。李應元回應，環評准駁權可在十年內回歸給交通部、經濟部等機關。不過副署長詹順貴補充，前提是這些機關有足夠人力、環境知識，才能放心把准駁權交送出去。
環保署長李應元與企業家握手言歡，5號下午全國工業總會與環保署官員有約，要求環評大會審理重大投資案時，環評委員只須提出審查意見，至於開發與否，應交由目的事業主管機關來決定。
全國工業總會副理事長林明儒表示，「環評的關係，（企業投資）很多不確定性，環評委員會做一個審查，但是到最後要不要（開發的）決定，應該由目的事業主管機關，首長去決定。」
李應元表示，「我一上任就和詹副（署長)，第一週施政報告就說，希望未來在十年內，把核准權回歸目的事業主管機關，交通部、經濟部、農委會都回歸。」
李應元回應，環評已經加快腳步辦理，縮短審理時程以改善效率，環評准駁權可在十年內，回歸給目的事業主管機關，不過，副署長詹順貴補充，環保署將准駁權交送出去，有前提。
詹順貴指出，「但是這一部分前提要回歸，美國（制度）原型，一定要目的事業主管機關，有這樣子的人力物力，大家可能才放心把環評交付出去。」
企業界紛紛吐露心聲，也批評燃煤電廠遭汙名化，空汙法修正草案裁罰金額最高兩千萬過高，依現行準則「極容易」觸法，應該下修；以及鍋爐空汙排放標準應暫緩修法，否則紡織產業，將面臨三分之二廠商有關廠危機。企業洋洋灑灑提出至少五十個提案，要求環保署給出具體回應。
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