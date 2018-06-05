















翻修輪胎俗稱的「再生胎」，在高速行駛下容易爆胎發生事故，交通部日前預告修正相關規則。未來進入高速公路及快速道路的大客車，都不得使用再生胎。違反規定者，最重罰9萬元，新制最快今年10月上路。去年10月，國道三號龍井大肚路段，一輛疑似使用再生胎的拖板車，因為爆胎撞上自小客車，造成3人死亡的意外。為了確保行車安全，交通部日前預告修法，未來所有大客車行駛與行經高速公路及快速道路，都不得使用翻修輪胎，俗稱「再生胎」。交通部路政司科長王昭明指出，「大型車它載客的人數比較多，所以它行駛跟進入到高、快速公路的時候，要用比較高規格的輪胎基準，其實我們是把一些，市區客運借駛國道，跟快速公路的這些車輛一起納入。」交通部表示，現行公路法規定，遊覽車或公路汽車客運，行駛國道和快速道路、不得使用再生胎，但不少市區客運公車仍會行經國道或快速道路，例如台北市開到三峽或林口的路線，為了保障乘客安全，決定修改「高速公路及快速道路交通管制規則」，將所有大客車都納入規定。大都會汽車客運公司業務部經理高燦煌指出，「在行駛國道的話，（再生胎)它會產生高熱，然後容易脫膠，它會有安全的疑慮，我們的班車因為有這個考量，一開始在設定市區公車跑國道的時候，我們就是使用原裝胎。」交通部強調，再生胎的胎紋磨平後，就失去排水及防滑功能，高速行駛下容易爆胎、發生事故，呼籲駕駛不要為了省錢而冒生命危險，違反規定者，將處9千到9萬元罰鍰，而這項新制有60天預告期，順利的話，最快今年十月正式上路。