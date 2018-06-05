















高雄機場國際航線去年以來，增加48個航班，旅客量成長，預估年底總人數達660萬以上，超過目前航廈的600萬人次容量。行政院己經核定2035年整體規劃案，最快在7年內，再增加一座國際航廈，讓國際線可容納人次提升到1100萬。小小的機場航廈，只有四排櫃台，高雄小港機場雖是國際機場，不過容納人次只有600萬，最近因為連年加開航線，旅客不斷增加，今年旅客成長率有7.7%，預估年底就會超過660萬人次，航廈將不敷使用。有高雄市民認為，「至少你可以提供一個，給在地人比較方便，出國可以比較方便，至少我覺得它可以容納更多的一些國際航線。」也有高雄市民認為，「希望可以再加強，畢竟這是我們第二個國門，看著其他國家的機場，覺得我們還要再大器一點。」(CG1)民航局統計，106年高雄機場飛日韓增加11班，中國5班，東南亞16班，(CG2)107年至今，日韓增20班，東南亞2班，(CG2 out)估算2035年旅客人次達到1200萬，因此提出高雄機場整體規劃，己獲行政院核定，主要目標將增加國際航廈，在7到8年內完工，讓國際線容納人次提升到1100萬。高雄國際航空站副主任孫翼中表示，「現在處於的這棟國內線呢，未來預計在七到八年左右，把它拆除掉，拆除掉做為國際線，跟國內線綜合使用的航廈，增加我們出入境旅客的陸側容納。」新航廈將增加7個空橋機位，可因應更多航班，民航局表示，雖然是以國內航廈改建，但會先完成臨時航廈，不影響國內航線，也會一併加入過境旅館等開發，讓機場更加帶動高雄觀光。