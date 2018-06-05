















政府推動新南向政策，試辦給予東南亞國家旅客免簽待遇，2016年到2017年來台觀光人數大幅成長。其中泰國、菲律賓及汶萊，三國的免簽期限，將在7月底到期。外交部表示，正在研議繼續給予試行免簽待遇。到101逛街購物，還吃了鼎泰豐小籠包，來自泰國的上班族Anne和Ying，來台自由行第二天，感覺很不錯，而且因為來台免簽證又方便，都說還想再來。泰國觀光客Anne認為，「這樣對泰國旅客很方便，可以來台北旅遊。」泰國觀光客Ying說，「免簽很好，這樣我不用花錢去申請簽證。」政府推動新南向政策，向東南亞國家開放試辦免簽證。觀光局統計，菲律賓來台觀光客2017年已達13萬多人，比2016年成長65%，泰國則是成長83%。菲律賓泰國和汶萊的試辦免簽，7月底將到期，外交部將研議再延長免簽期程。外交部發言人李憲章表示，「我們會跟各部會來研議協議，根據過去執行一年下來的成果，具體的成效如何，我們會做個盤點。」只是泰國菲律賓和汶萊，對國人只開放落地簽，尚未給予我免簽待遇，外交上仍未達成對等目標，外交部只表示還有努力空間。有旅行業者認為，東南亞旅客大幅增加，其實對業績幫助有限，反倒是社會成本無形增加。旅行業者劉志強則表示憂心，「免簽之前跟之後，大概成長的幅度約略在10%，像非法打工、非法居留等等問題都會發生，對我們觀光業者而言，政府花了這麼多的心力或金錢、社會成本，其實對旅行社的影響有沒有？但是他們的成長幅度，絕對沒有我們付出的成本來得高！」業者表示，東南亞旅客以觀光名義來台，不見得只從事觀光，這兩年，移民署破獲的非法打工者也不少，加上東南亞旅客來台年輕化，自由行居多，團客較少，住宿也以Airbnb和平價旅店為主，遊覽車業者和大飯店，其實受惠有限。