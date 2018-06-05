營建成本高漲 桃園社會住宅流標卡關公視 (2018-06-05 00:00)
桃園市政府預計打造10處4千戶社會住宅，市長鄭文燦目標是今年內全數開工。但因為營建成本上漲等因素，有3處興建工程多次流標。市府表示將調高預算、延長工期，也要辦聯合招商說明會。
地瓜葉、空心菜還有蔥，桃園司法園區旁的空地上，種了各式各樣的菜，而這塊居民的開心農場，其實是桃園市社會住宅基地，但近來因為營建成本上漲，3處社宅基地興建工程流標多次，中路3號9次最多，中路1號6次、蘆竹1號5次。
有居民認為，「蓋合宜住宅是可以，但是你要管理好呀，如果說你沒有管理好，反而帶來一些不好的人的素質。」
而由於社宅基地流標多次，市府考量營建物價波動，調高預算、延長工期，也辦聯合招商說明會，希望6月中後能如願發包，強調除了盡力完成市長鄭文燦首波10處、4千戶社會住宅，今年內全數開工目標，更要顧好品質。
桃市住宅發展代理處長莊敬權表示，「我們也把預算調整到合理，工期的部分也配合相關法令，也調到一個合理的工期！」
住宅發展處表示，桃園社會住宅目前4處已經動工，進度都在掌握中，而最早動工的中路2號，預計明年完工，9月入住。
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