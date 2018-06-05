魟魚亂放生日月潭 衝擊生態鏈公視 (2018-06-05 00:00)
有日月潭漁民最近捕獲外來魚種、觀賞用的「魟魚」，不過捕撈後3天內陸續死亡，民眾擔心這是棄養放生，會造成當地生態威脅。事實上，日月潭是開放性水域，從玻璃魚、紅魔鬼到魟魚，外來魚種已經破壞潭中的生態食物鏈。
水裡的魟魚，是日月潭漁民五月底捕魚時，在水社步道附近的水域撈上岸，不到三天就死亡，擔心這些外來種會造成生態威脅。
水族業者指出，這類魟魚尾刺具有毒性，捕撈時要特別小心。水族館業者張敏淇說，「（魟魚)有一根毒刺，牠在遇到獵物攻擊的時候，會使用牠的毒刺去麻痺敵人。」
清大生科系教授曾晴賢指出，食肉性的魚種出現在日月潭，會對生態食物鏈產生衝擊。曾晴賢說，「肉食外來種的話，(日月潭)本身的資源就會受影響吧，（任意放養)把這整個日月潭變成像一些全世界各地，觀賞魚的大集合。」
南投縣農業處表示，隨意放生魟魚，已經違反動保法；但也坦承，從玻璃魚、紅魔鬼、魚虎到現在的魟魚，開放水域的日月潭，防治任意放養有難度。
南投縣農業處林務保育科長張閔淇指出，「有違法放生的話，我們依規定可以處新台幣十萬元以下的罰鍰，目前入侵進來的物種都是比較強勢的，透過我們原生物種要去解決這個入侵外來物種的話，恐怕是比較不可行的！」
三代都在日月潭養魚的漁民指出，現在潭裡撈起的魚，有一半都是玻璃魚、魚虎這類外來魚種。在地的奇力魚和總統魚，還必需用箱網保護飼養，才能避免被強勢的魚種攻擊。
漁民賴進福表示，「連我們在箱網網子裡面的魚，牠(魚虎)都能咬死，我們沒有感受到(公部門)有要如何解決啦！」
南投日月潭區的淡水漁業，管理單位同時有南投縣農業處及台電，漁民希望主管單位能整合事權，提出防治外來魚種的辦法，或是協助地方成立巡守隊，共同維護潭區的生態平衡及遊憩安全。
關鍵字：
上一則：彰基與泰國蘭實大學簽署MOU
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
iPhone 平板電腦．msi i5-4200H．平板電腦 10吋．MSI微星．msi ge70 i7．Lenovo S6000 平板電腦．MSI GE60．msi Primo 皮套．平板電腦 8GB．msi 平板電腦．變形金剛 平板電腦．msi 鍵盤保護膜．平板電腦 Mini HDMI．msi S100-003TW．Msi 四核．msi gs60．MSI GS70．9吋 通話 平板電腦．雙核心 平板電腦．TIAYA 平板 電腦．costco 平板電腦．SAMSUNG 平板電腦．MSI GTX 750Ti Gaming．MSI 微星 GS60．msi cx61 i5．msi 觸控 筆電．Motorola XOOM 平板電腦
- 【Calvin Klein】LOGO PVC手提包(巧克力色)
- RENE FURTERER 髮浴600ml系列任3件$2749
- Samsonite新秀麗 24吋Mazon幾何線條PC可擴充TSA海關鎖行李
- 【NIKE GOLF】半拉鍊 長袖 上衣(紅802973-696)
- 【betty’s貝蒂思】兩件式背心雪紡直條紋針織衫(米白色)
- Whirlpool惠而浦 6-7坪定頻分離式一對一空調 AT-FT32NA(含
- 千尋盒子3 級4K智慧電視盒 QBOX-III
- 【加點】台灣製 DIY 伸縮軌道+片簾組 紙編 200*244cm
- 【Cozy inn】莎瓦-200織精梳棉被套床包組(加大)
- Canody 時尚狙擊三眼不鏽鋼腕錶/42mm/CM5648-G
超胸！「天菜美乳空姐」甜笑秀深V 網瘋喊：想搭飛機【NOWnews今日新聞】
7-11集點「卡娜赫拉」6/6登場！超實用9款商品，詳細兌換資訊【beauty美人圈】
腹痛位置區分病症！癌症10大死因就有4個會腹痛【早安健康】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》