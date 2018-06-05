















有日月潭漁民最近捕獲外來魚種、觀賞用的「魟魚」，不過捕撈後3天內陸續死亡，民眾擔心這是棄養放生，會造成當地生態威脅。事實上，日月潭是開放性水域，從玻璃魚、紅魔鬼到魟魚，外來魚種已經破壞潭中的生態食物鏈。水裡的魟魚，是日月潭漁民五月底捕魚時，在水社步道附近的水域撈上岸，不到三天就死亡，擔心這些外來種會造成生態威脅。水族業者指出，這類魟魚尾刺具有毒性，捕撈時要特別小心。水族館業者張敏淇說，「（魟魚)有一根毒刺，牠在遇到獵物攻擊的時候，會使用牠的毒刺去麻痺敵人。」清大生科系教授曾晴賢指出，食肉性的魚種出現在日月潭，會對生態食物鏈產生衝擊。曾晴賢說，「肉食外來種的話，(日月潭)本身的資源就會受影響吧，（任意放養)把這整個日月潭變成像一些全世界各地，觀賞魚的大集合。」南投縣農業處表示，隨意放生魟魚，已經違反動保法；但也坦承，從玻璃魚、紅魔鬼、魚虎到現在的魟魚，開放水域的日月潭，防治任意放養有難度。南投縣農業處林務保育科長張閔淇指出，「有違法放生的話，我們依規定可以處新台幣十萬元以下的罰鍰，目前入侵進來的物種都是比較強勢的，透過我們原生物種要去解決這個入侵外來物種的話，恐怕是比較不可行的！」三代都在日月潭養魚的漁民指出，現在潭裡撈起的魚，有一半都是玻璃魚、魚虎這類外來魚種。在地的奇力魚和總統魚，還必需用箱網保護飼養，才能避免被強勢的魚種攻擊。漁民賴進福表示，「連我們在箱網網子裡面的魚，牠(魚虎)都能咬死，我們沒有感受到(公部門)有要如何解決啦！」南投日月潭區的淡水漁業，管理單位同時有南投縣農業處及台電，漁民希望主管單位能整合事權，提出防治外來魚種的辦法，或是協助地方成立巡守隊，共同維護潭區的生態平衡及遊憩安全。