台南漁民駕膠筏出海 曾文溪口翻覆公視 (2018-06-05 00:00)
台南市上午有一位漁民，駕駛膠筏捕捉鳳螺，卻在曾文溪口翻覆落水。由於他不會游泳，同行漁民趕緊報案，救援單位海陸空全面搜尋。不過到目前為止，還沒有找到失蹤者。
海巡人員開著船，在台南曾文溪口來回找尋，星期二上午,有漁民駕駛膠筏要出海捉鳳螺，卻在這裡翻覆落水，但他不會游泳，駕駛另一艘膠筏的同行漁民，眼看狀況不對，趕緊向消防隊報案。同行漁民表示，「他那時還在那邊載浮載沉，我趕緊要過去、要靠近拉他，他已經慢慢沉下去就沒拉到。拉不到，我在那邊繞五分鐘，我就趕快回去報案。」家屬則憂心該名失蹤男子並不會游泳。
不只消防人員在陸上搜索，水面上也有海巡人員駕船尋找，救難人員也向空勤總隊申請，派出直升機從空中尋找失蹤的漁民。
台南市消防局第六大隊副大隊長王騰毅表示，「落水的那個時間，通報給海巡署大概是八點四十分那時候，那屬於漲潮，所以我們的熱區會盡量往這個內海這邊，內地這邊為熱區為搜救的重點持續搜索，但是因為現在海浪，尤其在八點四十那時候，海浪非常的洶湧，所以目前還沒尋獲到。」
家屬希望能有好消息，救難人員持續救援，不放過任何可能性，希望把人救回來。
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