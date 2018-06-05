















南韓1月宣布將最低薪資調高16%，達到時薪7美元。上週國會修法，將獎金和福利津貼納入薪資計算，以降低調高最低薪資所增加的企業成本。4號由總理主持的內閣會議，表明將支持這項修法。不過南韓智庫警告，一味提高最低薪資，恐怕降低企業用人意願，損及就業率和經濟發展。補償企業，南韓通過最低薪資計算納入獎金福利津貼。由南韓總理李洛淵在4號主持的內閣會議，對上週國會通過的最低薪資修正法表達支持；法案因應企業要求最低薪資的計算應納入獎金和福利津貼，以降低調高最低薪資時所增加的企業成本。南韓在1月調高最低工資達16%，來到時薪7530韓幣，約合7美元，是20年來的最大調幅。南韓媒體也報導，企業界樂見修法，但勞工團體相當反彈，呼籲總統文在寅否決修法。勞工團體上週便抗議這項修法，當國會通過之後，勞方批評修法將抵銷加薪效應，已納入獎金和福利津貼的法定薪資門檻。面對勞團的抗議聲浪，南韓總理李洛淵指出，提高基本工資是為了縮短工時，改善勞工生活品質，政府會盡全力將衝擊降到最低。不過根據南韓智庫KDI在4號公布的研究數據，政府如果持續調高最低薪資，恐怕會賠上就業率，損及經濟發展。研究指出，從1月宣布調高最低薪資以來，2到4月的工作機會比以往平均值減少一半，從20萬降到10萬，原因不外乎少子化，以及製造業和批發零售業成長緩慢的影響。另外調高最低薪資也影響企業聘僱的意願。根據文在寅政府逐年調高最低薪資的計畫，要在2020年達到1萬韓幣，明年和後年必須再調高15%。研究指出，到時南韓的薪資水準將高於其他已開發國家，嚴重影響就業市場行情。根據預測，明年南韓工作機會將減少近10萬，後年更將暴增到14萬。研究也舉證2005年法國的薪資政策，指出當時法國最低薪資調高到薪資中位數的6成，結果導致低薪族群找不到工作。KDI也呼籲南韓政府應該調整調薪後的經濟對策，避免原本立意良善的調薪政策，衍生出難以收拾的失業亂象。