















全球最大咖啡連鎖店星巴克執行董事長舒茲，4號宣布將在6月底正式卸任，並在接受媒體訪問時表示，憂心美國當前的嚴重分裂與國際地位下滑，被解讀為可能投入2020年美國總統大選。現年64歲的舒茲，6月26號將正式卸下星巴克執行董事長職務，轉任榮譽主席。4號他在發給星巴克員工的信中提到，退休後會先陪伴家人，也會撰寫有關星巴克社會影響力的新書；此外，投身慈善事業與公共服務，都是可能的選項。不過舒茲同一天接受紐約時報專訪時則表示，他長期擔憂美國的發展，包括國內的分裂加劇，以及美國的國際地位；這段訪問，被外界解讀舒茲可能投入2020年的美國總統大選。舒茲1982年加入星巴克，1986年出任執行長，在舒茲的領導下，星巴克過去36年，從一開始在西雅圖地區型咖啡館的11家店，擴張到目前在全球77國，擁有超過2萬8000家分店的連鎖咖啡王國。CNN指出，星巴克目前市值約780億美金，無論在哥倫比亞或印度，只要成功打入當地市場，就能看見舒茲的身影。舒茲過去曾說過，「我們跟哥倫比亞咖啡農做生意超過40年，我們對哥國咖啡農的推崇有長久的歷史。」也強調「印度是星巴克在全球最大的市場之一。」舒茲是這幾年最敢於對美國政治跟社會議題，發表意見的企業領袖之一。川普上台後，無論種族議題，同志婚姻以及移民政策，舒茲曾批評川普製造混亂，更公開表示星巴克要在五年內聘用一萬名難民。儘管舒茲4號稍後對CNN表示，距離正式做出決定還有很長一段時間，但過去支持過歐巴馬，2016年也替希拉蕊背書，一直被視為民主黨潛在總統候選人之一的舒茲，最終是否棄商從政，投入總統選戰，又再度成為外界關注焦點。