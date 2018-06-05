日本國土賤賣案，財務省4號公布文件竄改內部調查結果，除了懲處20位財務省幹部、職員，副首相兼財務大臣麻生太郎也自請處分，表態歸還一年份薪水。但他堅持不辭職的態度，引發在野黨團不滿。





走進記者會現場，日本副首相兼財務大臣麻生太郎，公布調查結果，除了再度向大眾致歉，也自請處分，罰俸一年。





日本副首相麻生太郎表示，「我自己本身也認為這問題，已經傷害民眾對財務省跟政府的信賴，將自主歸還大臣薪俸12個月份！」





經過兩個多月調查，日本財務省4號下午，公布森友學園的國土賤賣案與上百頁文件遭竄改的內部調查結果；認定事情發生在去年2月26號，當時任職理財局長的佐川宣壽，發現下屬提交審批文件的報告中，記載相關政治家名字，表示「不可就這樣對外公開」，讓部下認為受到指示修改文件。另外還為了符合自己在國會答辯內容，指示下屬要「好好看過」報告內容，遭調查認定「為文件內容，制定出篡改方向」。因此裁定，佐川得受到相當於停職三個月的處分，4999萬日圓退休金，也因應停職懲處，得扣除513萬日圓發放。





另外，對竄改文書相關職員等20人，財務省也祭出懲處，包括當時理財局總務科長中村稔，將被停職一個月，事務次官將被減薪，官房長也將記上嚴重警告。不過，麻生太郎堅持不辭職的態度，引發在野黨團不滿。





立憲民主黨國會對策委員長辻元清美批評，「麻生大臣在記者會上還嘻嘻哈哈，這是什麼態度啊？為什麼會發生這種事情？這是國民最想知道的事情，完全都沒回答，他還是辭職會好點。」





另外，針對森友學園一連串的問題，在大阪地方檢查廳特搜部日前判定，對於被告發的財務省38名高層官員，全員都不起訴，也引發市民團體不滿，4號也召開記者會，表示會遞交申請書，要求在檢察審查會上審查。





