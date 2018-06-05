管中閔提訴願 要求教部依法聘任公視 (2018-06-05 00:00)
針對教育部駁回台大校長遴選結果，在台大學生、校方接連向教育部提出訴願之後，校長當選人管中閔，今天也透過律師團，提起訴願，要求教育部依法聘任管中閔為台大校長。預計最快九月會有結論。
教育部駁回台大校長遴選結果，繼台大學生、校方提出訴願後，校長當選人管中閔，也在６月５號透過律師團提出訴願；教育部在傍晚表示，已收到訴願。
教育部人事處長陳焜元表示，「依照訴願法的規定，以及行政院的規定，把這個訴願的訊息向行政院呈報，同時也會按照規定，在期間內提出訴願的答辯。」
學生、校方和管中閔，陸續採取行政救濟，教育部都以尊重回應。但先前發起台大校長遴選改革陣線的學生代表則認為，教育部對大學校長聘任，有適法性監督。目前有行政處分、利害關係人等議題要釐清，尊重行政機關和法院判決。
台大校長遴選改革陣線成員高紹芳指出，「5月12號校務會議的時候，已經通過一個決議，代理校長他可以完整行使職權，就變成其實現在台大，是沒有公法上權利被侵害的可能，所以就沒有聲請假處分的急迫性。那如果進入救濟程序的話，原則上我們都還是尊重司法權。」
律師江皇樺則指出，「並不是只有針對行政機關發的行政處分，才可以去提訴願，另外也有『課予義務之訴』，光訴願，你行政院基本上，它就是三個月內要做決定，那如果訴願覺得有必要，它可以延長一次（兩個月），最多最多，最久在行政院，可能就會停五個月。」
律師分析，三方提出訴願後，行政院訴願審議委員會，最快將在三個月內做出決定。等結果出來，當事兩造可以再提行政訴訟，繼續到高等行政法院、最高行政法院的途徑。
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